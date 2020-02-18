В Бурятии накрыли торговлю опасными препаратами для похудения

Происшествия, Фото: Бурятская таможня

Бурятская таможня возбудила уголовное дело за отмывание денег



В Бурятии раскрыли жительницу Иркутской области, организовавшую незаконный сбыт запрещённых в России сильнодействующих препаратов. Опасные для здоровья препараты для похудения женщина приобретала за границей и незаконно продавала в разные регионы России.



Мероприятия проводились в Бурятии и Иркутской области Бурятской таможней совместно с Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте, Улан-Удэнским линейным отделом МВД России на транспорте при координации Бурятской транспортной прокуратуры.



Как рассказал заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, деньги за проданный товар перечислялись на банковский счёт. Всего с февраля по июнь 2019 года от покупателей на счёт контрабандистки поступило более 1,3 млн рублей. В дальнейшем использовалась одна из форм отмывания денег: обналичивание и обмен на иностранную валюту.



- За легализацию денежных средств, полученных преступным путём, Бурятская таможня возбудила в отношении гражданки России уголовное дело по ч.1.ст.174.1 УК РФ. Санкция предусматривает штраф до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до года, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Ранее в отношении женщины Бурятская таможня возбудила четыре уголовных дела по ч.1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение сильнодействующих веществ), статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом до одного миллиона рублей.





