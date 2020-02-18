Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США

Россиянину грозит лишение свободы до 10 лет и крупный штраф



Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов США выявили читинские таможенники. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования.



Установлено, что в 2017 году гражданин России, под предлогом приобретения фирмы, получил от юридического лица учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа, якобы с целью подготовки документов для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.



В течение 2018 года на расчётные счета организатора перечислялись денежные средства от фирм- «однодневок».



Товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, что является нарушением требований валютного законодательства. Деньги на счета фирмы в уполномоченный банк возвращены не были.



- За нарушение валютного законодательства Читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила два уголовных дела по п. «а» ч.3 ст.193.1 и по п.п. «а», «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ. Проводится расследование. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.







