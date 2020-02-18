 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Февраля

17 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ жилые дома, Гидрометцентр и минпромторг остались без воды

В Улан-Удэ жилые дома, Гидрометцентр и минпромторг остались без воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Неудобства связаны с ремонтными работами

В Улан-Удэ в доме по проспекту 50-летия Октября 28 в связи с ремонтом задвижки с 10 часов утра прекращена подача холодной воды.

Под отключение попали дома по улицам: пр. 50-летия Октября 15, 17, 19, 21, 14, 26, 30, 32; Красноармейская 37; Пушкина 4, Чертенкова 1, 2, 6, 8; Хоца Намсараева 2, 2Б, 2В, 4, 6, 8, 30; Рылеева 3.

Также без воды остались административные здания: магазин «Абсолют», ЕИРЦ, Бурэнерго, Центр гидрометеорологии, отель «Орда», Сбербанк, педколледж, магазин, гимназия №4, детский сад «Огонёк» №71, министерство промышленности и торговли, а также здание по улице Красноармейская 20.

В МУП «Водоканал» сообщили, что вода появится в домах горожан в 17:00.
отключение воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ «скорая» попала в ДТП
В Улан-Удэ «скорая» попала в ДТП
Происшествия, 18.02.2020
ДТП произошло на Комсомольской
Уроженец Бурятии, застрявший на лайнере из-за коронавируса, не собирается эвакуироваться
Уроженец Бурятии, застрявший на лайнере из-за коронавируса, не собирается эвакуироваться
Происшествия, 18.02.2020
Стилиста Аркадия Булгатова устраивают условия содержания на круизном лайнере
В Бурятии убийца соболей и кабарги заплатил полмиллиона
В Бурятии убийца соболей и кабарги заплатил полмиллиона
Происшествия, 18.02.2020
Охотник без разрешительных документов добыл краснокнижных животных
Иркутянин с ножом напал на медпункт
Иркутянин с ножом напал на медпункт
Происшествия, 18.02.2020
Налётчик забрал всю выручку из кассы
В Иркутской области за выходные на пожарах погибли пятеро человек
В Иркутской области за выходные на пожарах погибли пятеро человек
Происшествия, 17.02.2020
Всего за два дня в регионе произошло 34 пожаров
В Бурятии полицейских обвинили в избиении задержанного
В Бурятии полицейских обвинили в избиении задержанного
Происшествия, 17.02.2020
По информации СМИ, правозащитники обнаружили «следы пыток» у задержанного
В Иркутской области 23-летнюю наркосбытчицу осудили на 9,6 лет
В Иркутской области 23-летнюю наркосбытчицу осудили на 9,6 лет
Происшествия, 17.02.2020
Девушка, находясь в федеральном розыске, пыталась покинуть страну по поддельному паспорту
В Бурятии в полыхавшем гараже сгорели трактор и автобус
В Бурятии в полыхавшем гараже сгорели трактор и автобус
Происшествия, 17.02.2020
Причиной пожара стали искры, попавшие на утеплитель крыши
Иркутянин вернул украденные с карты деньги
Иркутянин вернул украденные с карты деньги
Происшествия, 17.02.2020
Мужчина нашёл банковскую карту, на которую поступают алименты
В Иркутской области 28 водителей привлекли к ответственности за выезд на лёд
В Иркутской области 28 водителей привлекли к ответственности за выезд на лёд
Происшествия, 17.02.2020
В отношении водителей составили административные протоколы
Пятеро забайкальцев украли прибор за 3,9 миллионов
Пятеро забайкальцев украли прибор за 3,9 миллионов
Происшествия, 17.02.2020
Они намеревались продать за 5 миллионов украденный прибор для дробления почвы
В Иркутской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
В Иркутской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Происшествия, 17.02.2020
Погибший переходил дорогу в неположенном месте
^