В Улан-Удэ жилые дома, Гидрометцентр и минпромторг остались без воды

Неудобства связаны с ремонтными работами



В Улан-Удэ в доме по проспекту 50-летия Октября 28 в связи с ремонтом задвижки с 10 часов утра прекращена подача холодной воды.



Под отключение попали дома по улицам: пр. 50-летия Октября 15, 17, 19, 21, 14, 26, 30, 32; Красноармейская 37; Пушкина 4, Чертенкова 1, 2, 6, 8; Хоца Намсараева 2, 2Б, 2В, 4, 6, 8, 30; Рылеева 3.



Также без воды остались административные здания: магазин «Абсолют», ЕИРЦ, Бурэнерго, Центр гидрометеорологии, отель «Орда», Сбербанк, педколледж, магазин, гимназия №4, детский сад «Огонёк» №71, министерство промышленности и торговли, а также здание по улице Красноармейская 20.



В МУП «Водоканал» сообщили, что вода появится в домах горожан в 17:00.

