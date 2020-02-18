 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Февраля

17 Февраля

Популярное

В Забайкалье бизнесвумен осудили за контрабанду леса на 13 млн

В Забайкалье бизнесвумен осудили за контрабанду леса на 13 млн
Происшествия, 
Женщина получила 3,5 года условно

Петровск-Забайкальский городской суд вынес приговор в отношении местной жительницы, руководителя коммерческой организации. Она признана виновной в контрабанде стратегически важных ресурсов.

Установлено, что в 2012-2014 годах она незаконно, предоставляя в таможенные органы недостоверные сведения о производителе товара, переместила через границу лесоматериалы и пиломатериалы на сумму более 13 млн. рублей. Их объём составил более 3,5 тысяч кубических метров.

Суд приговорил бизнесвумен к совокупному, по двум составам преступлений, наказанию сроком 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
контрабанда леса
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ «скорая» попала в ДТП
В Улан-Удэ «скорая» попала в ДТП
Происшествия, 18.02.2020
ДТП произошло на Комсомольской
Уроженец Бурятии, застрявший на лайнере из-за коронавируса, не собирается эвакуироваться
Уроженец Бурятии, застрявший на лайнере из-за коронавируса, не собирается эвакуироваться
Происшествия, 18.02.2020
Стилиста Аркадия Булгатова устраивают условия содержания на круизном лайнере
В Бурятии убийца соболей и кабарги заплатил полмиллиона
В Бурятии убийца соболей и кабарги заплатил полмиллиона
Происшествия, 18.02.2020
Охотник без разрешительных документов добыл краснокнижных животных
Иркутянин с ножом напал на медпункт
Иркутянин с ножом напал на медпункт
Происшествия, 18.02.2020
Налётчик забрал всю выручку из кассы
В Иркутской области за выходные на пожарах погибли пятеро человек
В Иркутской области за выходные на пожарах погибли пятеро человек
Происшествия, 17.02.2020
Всего за два дня в регионе произошло 34 пожаров
В Бурятии полицейских обвинили в избиении задержанного
В Бурятии полицейских обвинили в избиении задержанного
Происшествия, 17.02.2020
По информации СМИ, правозащитники обнаружили «следы пыток» у задержанного
В Иркутской области 23-летнюю наркосбытчицу осудили на 9,6 лет
В Иркутской области 23-летнюю наркосбытчицу осудили на 9,6 лет
Происшествия, 17.02.2020
Девушка, находясь в федеральном розыске, пыталась покинуть страну по поддельному паспорту
В Бурятии в полыхавшем гараже сгорели трактор и автобус
В Бурятии в полыхавшем гараже сгорели трактор и автобус
Происшествия, 17.02.2020
Причиной пожара стали искры, попавшие на утеплитель крыши
Иркутянин вернул украденные с карты деньги
Иркутянин вернул украденные с карты деньги
Происшествия, 17.02.2020
Мужчина нашёл банковскую карту, на которую поступают алименты
В Иркутской области 28 водителей привлекли к ответственности за выезд на лёд
В Иркутской области 28 водителей привлекли к ответственности за выезд на лёд
Происшествия, 17.02.2020
В отношении водителей составили административные протоколы
Пятеро забайкальцев украли прибор за 3,9 миллионов
Пятеро забайкальцев украли прибор за 3,9 миллионов
Происшествия, 17.02.2020
Они намеревались продать за 5 миллионов украденный прибор для дробления почвы
В Иркутской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
В Иркутской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Происшествия, 17.02.2020
Погибший переходил дорогу в неположенном месте
^