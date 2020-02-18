В Забайкалье бизнесвумен осудили за контрабанду леса на 13 млн

Женщина получила 3,5 года условно



Петровск-Забайкальский городской суд вынес приговор в отношении местной жительницы, руководителя коммерческой организации. Она признана виновной в контрабанде стратегически важных ресурсов.



Установлено, что в 2012-2014 годах она незаконно, предоставляя в таможенные органы недостоверные сведения о производителе товара, переместила через границу лесоматериалы и пиломатериалы на сумму более 13 млн. рублей. Их объём составил более 3,5 тысяч кубических метров.



Суд приговорил бизнесвумен к совокупному, по двум составам преступлений, наказанию сроком 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

