Женщина получила 3,5 года условно
Петровск-Забайкальский городской суд вынес приговор в отношении местной жительницы, руководителя коммерческой организации. Она признана виновной в контрабанде стратегически важных ресурсов.
Установлено, что в 2012-2014 годах она незаконно, предоставляя в таможенные органы недостоверные сведения о производителе товара, переместила через границу лесоматериалы и пиломатериалы на сумму более 13 млн. рублей. Их объём составил более 3,5 тысяч кубических метров.
Суд приговорил бизнесвумен к совокупному, по двум составам преступлений, наказанию сроком 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Забайкалье бизнесвумен осудили за контрабанду леса на 13 млн
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