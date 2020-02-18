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Уроженец Бурятии, застрявший на лайнере из-за коронавируса, не собирается эвакуироваться

Уроженец Бурятии, застрявший на лайнере из-за коронавируса, не собирается эвакуироваться
Происшествия, 
Стилиста Аркадия Булгатова устраивают условия содержания на круизном лайнере

Накануне стало известно, что гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в японском порту Иокогама с 3 февраля — женщина будет доставлена в одну из местных больниц.

При этом несмотря на первый подтверждённый диагноз у российского пассажира, замглавы МИДа Игорь Моргулов заявил, что страна пока не намерена эвакуировать сограждан с судна, сообщал «Интерфакс». Вопрос о возвращении на родину будет обсуждаться после того, как истечёт срок карантина — он продлится до 19 февраля.

Среди оставшихся 23 россиян есть и житель Бурятии – стилист Аркадий Булгатов. Однако он эвакуироваться не собирается. Мужчина заявил, что его устраивают условия содержания.

Аркадий рассказал, что во время прогулок по палубе пассажирам нельзя подходить друг к другу ближе, чем на метр. Однако он отметил, что не чувствует дискомфорта на судне — более того, у него в каюте есть балкон, из-за чего он может часто дышать свежим морских воздухом, передаёт RT.

Как ранее сообщал «Байкал-Daily», Аркадий в эфире передачи «60 минут» телеканала «Россия 1» уже рассказывал, как обстоят дела на лайнере.

- В целом, паники в у пассажиров нету, настроение достаточно позитивное. Люди на балконах занимаются танго, играют в карты, книги читают, то есть, развлечения есть. Нам раздавали игральные карты, кроссворды и бумаги для оригами, но это, наверное, больше для японских туристов, - поделился Аркадий.

Сервис, по словам стилиста, хороший. Если пассажирам лайнера что-то требуется, то они могут об этом написать или позвонить капитану по телефону. Перебоев с питанием нет. Людям предлагают меню на выбор.

Всего на борту до выявления массового заражения числились 2 666 туристов, а также 1 045 членов экипажа. Только 17 февраля число инфицированных на лайнере увеличилось на 85 — таким образом, общее число заболевших на борту судна достигло 454 человек.

США, Южная Корея, Гонконг, Италия, Австралия, Канада уже приступили к эвакуации своих граждан. Отмечалось, что увезут на родину они только людей с отрицательным тестом на коронавирус.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 72 тысячи. Его жертвами стали 1868 человек. В общей сложности излечиться от вируса удалось 12 552 пациентам. Случаи заражения были зафиксированы и в России - заболевших обнаружили в Тюменской области и Забайкальском крае. В обоих случаях инфицированными оказались граждане КНР, они уже вылечились и выписались из больниц.


коронавирус туристы
 
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