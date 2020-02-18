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В Бурятии убийца соболей и кабарги заплатил полмиллиона

В Бурятии убийца соболей и кабарги заплатил полмиллиона
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Охотник без разрешительных документов добыл краснокнижных животных

В Северо-Байкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали с местного жителя крупную сумму ущерба в 556 тысяч рублей, причинённого в результате незаконной добычи особо ценных диких животных из Красной книги.

С таким иском в суд обратились представители Бурприроднадзора. Мужчина без разрешительных документов добыл несколько особей соболя и кабарги. Браконьера задержали полицейские, когда он возвращался из леса домой с необработанной пушниной.

В рамках гражданского иска суд постановил взыскать с него сумму материального ущерба в размере 556 500 рублей. В отношении браконьера приставы возбудили исполнительное производство.

- Исполнить решение суда удалось благодаря обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на банковском счёте. На основании постановления судебного пристава с расчётного счета должника списана большая часть суммы задолженности, а оставшаяся с пенсионного счета. На сегодня взысканные средства перечислены на счёт Бурприроднадзора, а сумма исполнительского сбора в размере 38 955 рублей в доход государства, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.



охота судебные приставы
 
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