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В Иркутской области за выходные на пожарах погибли пятеро человек

В Иркутской области за выходные на пожарах погибли пятеро человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего за два дня в регионе произошло 34 пожаров

В Иркутской области за прошедшие выходные дни произошёл резкий рост пожаров, всего - 34. Наибольшее их число было зарегистрировано в Иркутском районе - 7, в Братске – 4, в Тайшетском районе – 3. Погибли пять человек, один получил травмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

15 февраля вечером произошёл пожар в одноэтажном жилом доме в селе Шелехово Тайшетского района. По предварительной версии, его причиной стала аварийная работа электрической печи. Один из мужчин, находившихся в доме на момент возгорания, проснулся от запаха гари. После безрезультатных попыток добудиться товарища, вытащил его в ограду. Прибывшие пожарные помочь ему уже не могли – мужчина скончался в результате отравления угарным газом.

В ночь с 15 на 16 февраля в деревне Ангаре Иркутского района загорелся дощатый одноэтажный дом. До прибытия пожарных подразделений из него самостоятельно эвакуировались двое. Мужчина, получивший ожоги верхних дыхательных путей, почувствовал себя плохо. Он скончался до приезда «скорой». Женщина, получившая ожоги рук, была осмотрена врачами. Ей была оказана первая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

Пожар с гибелью троих мужчин произошёл 16 февраля в посёлке Октябрьском Чунского района. Около 10 часов вечера очевидцы, заметив пламя в одноэтажном Брусовом жилом доме, позвонили на телефон пожарной охраны. В ходе разведки и ликвидации пожара были обнаружены погибшие. По предварительной версии, причиной пожара могло стать занесение открытого источника зажигания.




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