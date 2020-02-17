В Иркутске парень после ссоры с семьёй чуть не замёрз насмерть

Молодого человека спасли полицейские



Накануне ночью в дежурную часть полиции обратилась мать молодого человека. Женщина рассказала, что её 23-летний сын после возникшего в семье конфликта ушёл из дома и не вернулся. Предварительно, покинув деревню Куда Иркутского района, он направился в сторону леса.



Оперативный дежурный передал ориентировку на розыск мужчины всем наружным экипажам вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы и ГИБДД. Кроме того, были сформированы несколько поисковых групп из числа участковых уполномоченных и сотрудников уголовного розыска.



В ходе поисков, проводимых на территории Якутского тракта и прилегающей лесополосы, оперативники в кратчайшие сроки отыскали пропавшего. Как выяснилось, разыскиваемый заблудился, около трёх часов провёл в заснеженном овраге и уже начал замерзать. Полицейские успели отогреть пострадавшего в результате несчастного случая и оказать ему доврачебную помощь. Вызвали медицинских работников.



Сейчас молодому человеку ничто не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

