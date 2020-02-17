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В Иркутской области 23-летнюю наркосбытчицу осудили на 9,6 лет

В Иркутской области 23-летнюю наркосбытчицу осудили на 9,6 лет
Происшествия, 
Девушка, находясь в федеральном розыске, пыталась покинуть страну по поддельному паспорту

В Иркутской области суд вынес приговор в отношении участницы ОПГ, распространявшей синтетические наркотики в интернете.

Четверо местных жителей в возрасте от 22 до 29 лет через интернет-магазин распространяли запрещённые вещества путём закладок в Иркутске и Братске. При этом они использовали различные методы конспирации, применяли меры предосторожности. Оплата производилась посредством электронных платежей.

В квартире, используемой как нарколаборатория, оперативники изъяли весы, сим-карты, мобильные телефоны, различные приспособления для изготовления запрещённых веществ, а также 27 килограммов синтетических наркотиков общей стоимостью порядка 20 миллионов рублей.

Группа имела устойчивую структуру с распределением ролей, при этом каждый участник выполнял строго отведённую функцию. В задачи девушки входило ведение учёта количества сбываемых наркотиков и контакт с потребителями в мессенджерах.

Находясь под мерой пресечения в виде домашнего ареста, обвиняемая скрылась от правоохранительных органов и с февраля по август 2018 года находилась в федеральном розыске. В результате наркосбытчицу задержали при попытке покинуть страну по поддельному паспорту.

- Материалы уголовных дел, возбуждённых по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств», «Участие в преступном сообществе», «Пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право выезда», «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» в отношении 23-летней уроженки города Шелехов были направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Свердловский районный суд приговорил её к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
наркотики
 
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