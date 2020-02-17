В Бурятии в полыхавшем гараже сгорели трактор и автобус





16 февраля в 23:44 на пульт пожарной части № 38 в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии поступило сообщение о загорании гаража в селе Итанца. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела крыша гаража.

В результате пожара гараж повреждён изнутри, уничтожена крыша на общей площади 450 кв.м., также уничтожены деревообрабатывающий станок и пять единиц техники, в том числе трактор и автобус.





Всего к ликвидации пожара были привлечены 11 сотрудников и один добровольный пожарный. В ходе тушения из горящего строения эвакуировали тягач, два автомобиля УАЗ и один «КамАЗ».Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею послужил прогар трубы дымохода, в следствие которого произошло попадание искр на легкосгораемые материалы, используемые в качестве утеплителя конструкции крыши, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.