Их поймали с поличным ночью
В Шилкинском районе Забайкальского края полицейские ночью задержали четверых жителей Могойтуйского района, которые незаконно заготовили 47 берёз. Тем самым они причинили государственному лесному фонду ущерб в размере 43 тысячи рублей.
В ходе осмотра места происшествия изъяты машины «ГАЗ-53» без государственного регистрационного знака и «УАЗ» с прицепом, две пилы, древесина.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». На период расследования в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье «чёрные» лесорубы забили салон берёзами
Происшествия, Фото:
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