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В Улан-Удэ вора выдал зазвонивший украденный телефон

В Улан-Удэ вора выдал зазвонивший украденный телефон
Происшествия,  Фото:Росгвардия
За машиной с вором росгвардейцы устроили погоню

В кафе в посёлке Челутай Заиграевского района Бурятии у местной жительницы украли сумку с кошельком и банковскими картами, телефоном и документами. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Этой же ночью в Улан-Удэ группа вневедомственной охраны на маршруте патрулирования в Советском районе обратила внимание на пьяного мужчину. При виде наряда мужчина сел в автомобиль, который попытался скрыться. В ходе непродолжительной погони два автоэкипажа вневедомственной охраны заблокировали машину на улице Ермаковская.

У одного из пассажиров автомобиля обнаружили выключенный телефон. Сам мужчина заявил, что это телефон его жены. Однако, когда телефон включили, он практически сразу же зазвонил. Звонил его настоящий владелец. Как оказалось, это был тот самый мобильный телефон, украденный в кафе в Заиграевском районе.

Задержанный, 25-летний житель Заиграевского района, был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
кража
 
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