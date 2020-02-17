В Иркутской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Погибший переходил дорогу в неположенном месте



В Черемховском районе сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход.



Дорожный инцидент произошёл 15 февраля около 23 часов 20 минут. На ул. Горького 12 посёлка Михайловка 22-летний водитель автомобиля «Toyota Mark 2» сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.



40-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии до приезда экипажа скорой медицинской помощи. Водитель с места происшествия скрылся, в дальнейшем установлен сотрудниками полиции.



- По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины аварии выясняются, - сообщили в отделе ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Черемховский»

