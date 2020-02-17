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В Иркутской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

В Иркутской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Происшествия, 
Погибший переходил дорогу в неположенном месте

В Черемховском районе сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Дорожный инцидент произошёл 15 февраля около 23 часов 20 минут. На ул. Горького 12 посёлка Михайловка 22-летний водитель автомобиля «Toyota Mark 2» сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

40-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии до приезда экипажа скорой медицинской помощи. Водитель с места происшествия скрылся, в дальнейшем установлен сотрудниками полиции.

- По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины аварии выясняются, - сообщили в отделе ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Черемховский»
ДТП смерть
 
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