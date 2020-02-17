Погибший переходил дорогу в неположенном месте
В Черемховском районе сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход.
Дорожный инцидент произошёл 15 февраля около 23 часов 20 минут. На ул. Горького 12 посёлка Михайловка 22-летний водитель автомобиля «Toyota Mark 2» сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
40-летний мужчина от полученных травм скончался на месте аварии до приезда экипажа скорой медицинской помощи. Водитель с места происшествия скрылся, в дальнейшем установлен сотрудниками полиции.
- По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины аварии выясняются, - сообщили в отделе ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Черемховский»
В Иркутской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Их поймали с поличным ночью
Погибший переходил дорогу в неположенном месте
За машиной с вором росгвардейцы устроили погоню
18-летняя сбитая поездом девушка погибла на месте
Мужчина перебегал дорогу в нескольких метрах от перехода
Оператору такси он сказал, что не видел чужую сумку в салоне машины
Улан-удэнку не могут найти уже почти месяц
ДТП произошло на Левом берегу
Машины столкнулись перед светофором
Мужчина воспринял сопротивление женщины как игру
ЧП едва не произошло в пригородном селе Сужа
Горели два дома в Таксимо
Пожар случился сегодня утром
Угонщик уехал на чужой машине по своим делам
Чаще всего подделывают купюры достоинством 1000 и 5000 рублей