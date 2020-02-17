В Чите таксист оплатил кредит украденными у пассажира деньгами

Оператору такси он сказал, что не видел чужую сумку в салоне машины



В Чите в полицию обратилась жительница посёлка Агинское с заявлением о пропаже сумки, в которой находились деньги. Установлено, что женщина ехала в такси, а когда вышла из машины, поняла, что оставила там сумку. Она сразу же связалась с оператором и попросила позвонить водителю. Однако таксист сказал, что сумки не находил.



Полицейским удалось установить причастность к краже 35-летнего водителя такси. Выяснилось, после звонка оператора, мужчина нашёл сумку, но увидев, что в ней находится крупная сумма денег, сообщил, что ничего не находил.



Украденные деньги – 24 тысячи рублей - таксист потратил, оплатив имеющийся у него кредит.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ «Кража». Ранее читинец к уголовной ответственности не привлекался, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





