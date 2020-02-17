В Улан-Удэ пропала 47-летняя женщина

Улан-удэнку не могут найти уже почти месяц
Сотрудники полиции разыскивают 47-летнюю жительницу Улан-Удэ Эржену Шагжееву. Она утром 20 января ушла из дома на улице Гагарина, и до сих пор её местонахождение неизвестно, сообщает МВД по Бурятии.
Приметы:
азиатской внешности, на вид 46-48 лет, плотного телосложения, среднего роста, волосы короткие тёмные.
Была одета: шапка вязаная коричневая, чёрная дублёнка до бедёр с норковой отделкой, брюки чёрные, унты, перчатки тёмно-синие.
При наличии какой-либо информации о женщине, либо её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(3012)29-59-94, 8(3012)44-02-02 или 102 (112).
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