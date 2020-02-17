В Улан-Удэ грузовик помял такси

ДТП произошло на Левом берегу
Сегодня около 12 часов на улице Дорожная в районе остановки «КПП» в Улан-Удэ произошло ДТП.
Грузовик «Газель» с логотипом кабанского производителя мясной и молочной продукции «От Рубина» следовал в направлении улицы Иволгинская. Перед пешеходным переходом водитель грузовика врезался в легковушку с символикой службы такси «Максим». В легковушке ехали пассажиры.
Пострадавших нет. На машине такси образовалась значительная вмятина от столкновения.
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ДТП произошло на Левом берегу
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