В Улан-Удэ грузовик помял такси

Сегодня около 12 часов на улице Дорожная в районе остановки «КПП» в Улан-Удэ произошло ДТП.













Грузовик «Газель» с логотипом кабанского производителя мясной и молочной продукции «От Рубина» следовал в направлении улицы Иволгинская. Перед пешеходным переходом водитель грузовика врезался в легковушку с символикой службы такси «Максим». В легковушке ехали пассажиры.Пострадавших нет. На машине такси образовалась значительная вмятина от столкновения.