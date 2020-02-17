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Пьяный житель Бурятии угрожал убить жену и едва её не изнасиловал

Пьяный житель Бурятии угрожал убить жену и едва её не изнасиловал
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина воспринял сопротивление женщины как игру

6 февраля 35-летний житель Заиграевского района Бурятии в обед вернулся из отдела полиции, куда был доставлен из-за того, что накануне угрожал сожительнице убийством. Дома, немного выпив, мужчина опять начал высказывать женщине претензии и снова угрожать расправой. В какой-то момент женщина успела позвонить матери, рассказав, что муж опять взбунтовался. Мать вызвала полицейских.

Угрозами дело не закончилось. Мужчина стал домогаться женщину, а её отказ вступать с ним в половую связь воспринял как заигрывание. Он бы изнасиловал сопротивлявшуюся супругу, но как раз в этот момент подоспели правоохранители. Они вновь задержали мужчину.

- В настоящий момент гражданину предъявлено обвинение, избрана мера пресечения заключения под стражу, - сообщил «Байкал-Daily» следователь следственного отдела по Заиграевскому району СУ СКР по Бурятии Баир Эрдынеев.

Мужчина обладает взрывным характером, женщина характеризуется положительно. В момент совершения попытки изнасилования женщина была трезвой.

У пары есть двое детей, 13 и шести лет, которые на данный момент живут у бабушек.
попытка изнасилования угроза убийства
 
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