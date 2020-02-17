Пьяный житель Бурятии угрожал убить жену и едва её не изнасиловал

Мужчина воспринял сопротивление женщины как игру



6 февраля 35-летний житель Заиграевского района Бурятии в обед вернулся из отдела полиции, куда был доставлен из-за того, что накануне угрожал сожительнице убийством. Дома, немного выпив, мужчина опять начал высказывать женщине претензии и снова угрожать расправой. В какой-то момент женщина успела позвонить матери, рассказав, что муж опять взбунтовался. Мать вызвала полицейских.



Угрозами дело не закончилось. Мужчина стал домогаться женщину, а её отказ вступать с ним в половую связь воспринял как заигрывание. Он бы изнасиловал сопротивлявшуюся супругу, но как раз в этот момент подоспели правоохранители. Они вновь задержали мужчину.



- В настоящий момент гражданину предъявлено обвинение, избрана мера пресечения заключения под стражу, - сообщил «Байкал-Daily» следователь следственного отдела по Заиграевскому району СУ СКР по Бурятии Баир Эрдынеев.



Мужчина обладает взрывным характером, женщина характеризуется положительно. В момент совершения попытки изнасилования женщина была трезвой.



У пары есть двое детей, 13 и шести лет, которые на данный момент живут у бабушек.

