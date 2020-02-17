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В Бурятии на пожаре успели вынести газовые баллоны

В Бурятии на пожаре успели вынести газовые баллоны
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ЧП едва не произошло в пригородном селе Сужа

В выходные в селе Сужа Иволгинского района Бурятии произошёл пожар, едва не окончившийся взрывом.

Загорелась надворная постройка. На момент прибытия пожарной охраны строение было объято огнём полностью. Во время тушения пожарные успели вынести из огня два газовых баллона. Иначе последствия могли бы быть трагичными.

Строение огонь уничтожил полностью на площади 160 кв.м.

- Причиной пожара, вероятно, послужило загорание легкосгораемых предметов, расположенных вблизи топящейся печи, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале февраля в Ильинке Прибайкальского района пожарные вынесли газовый баллон из горящей котельной дома, предотвратив взрыв.
пожар
 
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