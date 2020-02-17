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Поджигатели оставили жителя Бурятии без дома

Поджигатели оставили жителя Бурятии без дома
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Горели два дома в Таксимо

В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии в выходные произошло два пожара, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Так, загорелся частично жилой четырёхквартирный дом. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри.

В результате дом повреждён изнутри полностью, уничтожена кровля на общей площади 64 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужил поджог. Владелец квартиры временно размещён у соседей.


Ещё один пожар в посёлке Таксимо произошёл также в жилом доме. На момент прибытия первого пожарного расчёта горела крыша дома. Она повреждена на площади 1 кв.м. Вероятно, причиной стало короткое замыкание электропроводки вследствие перегруза электросети.

Всего с 10 по 16 февраля в Бурятии произошло 42 пожара, есть один погибший.



пожар Поджог
 
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