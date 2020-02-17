Поджигатели оставили жителя Бурятии без дома

Горели два дома в Таксимо
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии в выходные произошло два пожара, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Так, загорелся частично жилой четырёхквартирный дом. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри.
В результате дом повреждён изнутри полностью, уничтожена кровля на общей площади 64 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужил поджог. Владелец квартиры временно размещён у соседей.
Ещё один пожар в посёлке Таксимо произошёл также в жилом доме. На момент прибытия первого пожарного расчёта горела крыша дома. Она повреждена на площади 1 кв.м. Вероятно, причиной стало короткое замыкание электропроводки вследствие перегруза электросети.
Всего с 10 по 16 февраля в Бурятии произошло 42 пожара, есть один погибший.
Горели два дома в Таксимо
Пожар случился сегодня утром
Угонщик уехал на чужой машине по своим делам
Чаще всего подделывают купюры достоинством 1000 и 5000 рублей
Мелкое взяточничество наказывается лишением свободы на срок до одного года
Семья погибшего студента из США Колина Мэдсена представила новую экспертизу и требует возобновить расследование
Девушка получила травму ноги
Мужчина не хочет находиться под стражей на время следствия
Наглый вор забирал технику из частных домов
За кражи из микроавтобусов мужчина отправится в колонию
Ребёнок скончался через два дня после поступления
Мошенники сообщали жителям о том, что с их счетов пытаются украсть деньги, о выигрышах и т.д.
Жильцы многоквартирных домов в Сотниково остались без отопления и горячей воды
Несчастный случай произошёл накануне
Парень поссорился с приятелем и угнал его машину