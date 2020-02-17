Поджигатели оставили жителя Бурятии без дома

В результате дом повреждён изнутри полностью, уничтожена кровля на общей площади 64 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужил поджог. Владелец квартиры временно размещён у соседей.





Всего с 10 по 16 февраля в Бурятии произошло 42 пожара, есть один погибший.







В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии в выходные произошло два пожара, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Так, загорелся частично жилой четырёхквартирный дом. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри.Ещё один пожар в посёлке Таксимо произошёл также в жилом доме. На момент прибытия первого пожарного расчёта горела крыша дома. Она повреждена на площади 1 кв.м. Вероятно, причиной стало короткое замыкание электропроводки вследствие перегруза электросети.