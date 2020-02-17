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В Иркутске трое детей едва не погибли в задымленной квартире

В Иркутске трое детей едва не погибли в задымленной квартире
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар случился сегодня утром

Трёх детей – девочку 12 лет и мальчиков 5 и 8 лет – спасли сегодня на пожаре в квартире девятиэтажного дома. Сообщение о задымлении в квартирах и в подъезде многоэтажки на улице Маршала Конева поступило в пожарную охрану в 9:45.

К месту были направлены четыре пожарных расчёта со специальной техникой для тушения возгораний в высотных домах. До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли семь человек.

- На момент нашего прибытия из окна на третьем этаже шёл дым. В окне были видны дети. В первые же секунды мы установили трёхколенную лестницу к балкону, параллельно второе звено газодымозащитной службы вскрывало запертую железную дверь. В одной из комнат горели диван, шкаф и личные вещи. Вся квартира была наполнена едким дымом. Дети были сильно напуганы и плакали. Одного из мальчиков спасли по лестнице из окна квартиры, ещё двоих детей в это же время вынесли через подъезд с помощью спасательных устройств, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 4 Иркутска Алексей Унжаков.

Дети госпитализированы.

Проверив помещения на наличие людей, пожарные ликвидировали возгорание на площади пять квадратных метров.

В настоящее время с пострадавшими детьми работают дознаватели МЧС, устанавливаются личности хозяев горевшей квартиры. Очевидно, что благодаря бдительным соседям, своевременно вызвавшим пожарных, оставленные без присмотра дети остались живы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
пожар
 
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