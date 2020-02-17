Забайкалец угнал «Жигули» у настоятеля церкви

Угонщик уехал на чужой машине по своим делам
В Карымском районе Забайкальского края в полицию с заявлением об угоне машины «ВАЗ 21053» обратился 56-летний служитель церкви. Установлено, что мужчина завёл двигатель, чтобы прогреть машину. Однако вернувшись через некоторое время, настоятель увидел, как кто-то уезжает на его автомобиле.
Угнанный автомобиль полицейские обнаружили на трассе. Водителем оказался 25-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений. Молодой человек взял чужой автомобиль, чтобы съездить по своим делам.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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