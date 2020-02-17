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В Ангарске изъяли четыре фальшивых купюры

В Ангарске изъяли четыре фальшивых купюры
Происшествия,  Фото:из архива
Чаще всего подделывают купюры достоинством 1000 и 5000 рублей

В Ангарске полиция сообщила о появлении фальшивых денежных купюр. Так, в этом году в городе зафиксировано четыре факта выявления фальшивых денежных купюр. Ими расплачивались на кассах в торговых точках.

- Чаще всего подделывают бумажные денежные знаки достоинством 1000 и 5000 рублей. В каждом случае возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), - сообщили в УМВД России по Ангарскому городскому округу.

Основные характеристики, по которым можно опознать подлинность банкноты:

- Обозначения, видимые на просвет;
- Микроузоры и надписи, которые можно разглядеть в лупу с увеличением в 8–10 раз;
- Детали, меняющие цвет в зависимости от угла зрения;
- Рельефные надписи, воспринимаемые на ощупь;
- Элементы, которые светятся под воздействием ультрафиолетового или инфракрасного излучения.

У каждой купюры различным номиналом эти признаки отличаются. Более подробный их список можно найти на сайте Банка России.

Если вы подозреваете, что у вас на руках всё же поддельные деньги, не пытайтесь от них избавиться. За данное деяние предусмотрено уголовное наказание.
фальшивые деньги
 
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