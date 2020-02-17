В Ангарске изъяли четыре фальшивых купюры

Происшествия, Фото: из архива

Чаще всего подделывают купюры достоинством 1000 и 5000 рублей



В Ангарске полиция сообщила о появлении фальшивых денежных купюр. Так, в этом году в городе зафиксировано четыре факта выявления фальшивых денежных купюр. Ими расплачивались на кассах в торговых точках.



- Чаще всего подделывают бумажные денежные знаки достоинством 1000 и 5000 рублей. В каждом случае возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), - сообщили в УМВД России по Ангарскому городскому округу.



Основные характеристики, по которым можно опознать подлинность банкноты:



- Обозначения, видимые на просвет;

- Микроузоры и надписи, которые можно разглядеть в лупу с увеличением в 8–10 раз;

- Детали, меняющие цвет в зависимости от угла зрения;

- Рельефные надписи, воспринимаемые на ощупь;

- Элементы, которые светятся под воздействием ультрафиолетового или инфракрасного излучения.



У каждой купюры различным номиналом эти признаки отличаются. Более подробный их список можно найти на сайте Банка России.



Если вы подозреваете, что у вас на руках всё же поддельные деньги, не пытайтесь от них избавиться. За данное деяние предусмотрено уголовное наказание.

