Девушка получила травму ноги
Сотрудники ГИБДД Усолья-Сибирского разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло ещё 15 октября 2019 года.
Около четырех часов дня в Усолье-Сибирском на улице Жуковского, в районе дома 45, водитель пассажирского автобуса МАЗ сбил 15-летнюю школьницу. Она ехала на велосипеде в попутном с ним направлении по обочине дороги.
В результате велосипедистка получила травму ноги и была госпитализирована в детскую городскую больницу.
Граждан, владеющих информацией по происшествию, просят обратиться в следственный отдел межмуниципального отдела МВД России «Усольский» по адресу Ленина, 24, или отдел ГИБДД (Менделеева,45) либо позвонить по телефонам 8(39543) 51-0-36, 6-78-08.
Сотрудники полиции разыскивают женщину-водителя, которая двигалась предположительно на иномарке серого цвета за данным автобусом МАЗ, и в дальнейшем отвезла пострадавшую в велошколу.
В Усолье-Сибирском ищут свидетелей наезда на 15-летнюю велосипедистку
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