Улан-удэнец попросил прохожего помочь донести украденное

Наглый вор забирал технику из частных домов



21-летний житель Улан-Удэ признан виновным в кражах. Преступления он совершил летом 2019 года. В июле он прошёл через незакрытую калитку ограды во двор частного дома. Залез в жильё через окно и украл бытовую технику.



Выйдя из ограды дома, парень как ни в чём не бывало попросил прохожего помочь ему донести украденные вещи. Он соврал, чтобы якобы переезжает, а это его имущество,



Отзывчивый мужчина согласился. По дороге к ним подъехал полицейский автомобиль. Тогда вор, бросив вещи, сбежал.



Кроме того, в августе он перелез через забор ограды во двор частного дома. Парень подошёл к окну и, убедившись, что в доме никого нет, разбил окно. Таким образом он попал внутрь жилища и вновь стащил бытовую технику. Ущерб составил 18 тысяч рублей.



При назначении наказания суд учёл то, что подсудимый раскаялся, полностью признал вину, а также молодой возраст, болезненное состояние его здоровья и его родственников, посредственную характеристику, отсутствие судимости, сложное социальное и материальное положение.



Молодого человека приговорили к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.



Также приговором суда удовлетворён гражданский иск о возмещении причинённого ущерба на 18 тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

