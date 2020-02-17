Наглый вор забирал технику из частных домов
21-летний житель Улан-Удэ признан виновным в кражах. Преступления он совершил летом 2019 года. В июле он прошёл через незакрытую калитку ограды во двор частного дома. Залез в жильё через окно и украл бытовую технику.
Выйдя из ограды дома, парень как ни в чём не бывало попросил прохожего помочь ему донести украденные вещи. Он соврал, чтобы якобы переезжает, а это его имущество,
Отзывчивый мужчина согласился. По дороге к ним подъехал полицейский автомобиль. Тогда вор, бросив вещи, сбежал.
Кроме того, в августе он перелез через забор ограды во двор частного дома. Парень подошёл к окну и, убедившись, что в доме никого нет, разбил окно. Таким образом он попал внутрь жилища и вновь стащил бытовую технику. Ущерб составил 18 тысяч рублей.
При назначении наказания суд учёл то, что подсудимый раскаялся, полностью признал вину, а также молодой возраст, болезненное состояние его здоровья и его родственников, посредственную характеристику, отсутствие судимости, сложное социальное и материальное положение.
Молодого человека приговорили к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.
Также приговором суда удовлетворён гражданский иск о возмещении причинённого ущерба на 18 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Улан-удэнец попросил прохожего помочь донести украденное
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