Улан-удэнец ножницами вскрыл микроавтобус

За кражи из микроавтобусов мужчина отправится в колонию



34-летний житель Улан-Удэ признан виновным в краже и покушении на кражу. Преступления он совершил в июне 2019 года.



На стоянке торгового центра мужчина через окно залез внутрь «Fiat Ducato», откуда стащил имущество водителя. Ущерб составил 3 600 рублей.



Кроме того, в том же месяце, проходя мимо парковки ресторанно-гостиничного комплекса, заметил микроавтобус «Fiat Ducato». Он ножницами открыл дверь, однако в этот момент его заметил охранник комплекса, и вор сбежал. В противном случае был бы причинён ущерб на сумму 8 200 рублей.



Суд по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно приговорил к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

