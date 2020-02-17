За кражи из микроавтобусов мужчина отправится в колонию
34-летний житель Улан-Удэ признан виновным в краже и покушении на кражу. Преступления он совершил в июне 2019 года.
На стоянке торгового центра мужчина через окно залез внутрь «Fiat Ducato», откуда стащил имущество водителя. Ущерб составил 3 600 рублей.
Кроме того, в том же месяце, проходя мимо парковки ресторанно-гостиничного комплекса, заметил микроавтобус «Fiat Ducato». Он ножницами открыл дверь, однако в этот момент его заметил охранник комплекса, и вор сбежал. В противном случае был бы причинён ущерб на сумму 8 200 рублей.
Суд по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно приговорил к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Улан-удэнец ножницами вскрыл микроавтобус
Происшествия, Фото:
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