Ребёнок скончался через два дня после поступления
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» после смерти 11-месячного ребёнка в Казачинско-Ленской районной больнице.
Ребёнок поступил в больницу 8 февраля. Спустя два дня он скончался.
- Следователь аппарата СУ СК России по Иркутской области незамедлительно вылетел на место происшествия. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти малыша, - сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Изъята медицинская документация. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе сообщалось о другой смерти ребёнка, который скончался в больнице через несколько дней после поступления.
В Иркутской области 11-месячный ребёнок умер в больнице
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