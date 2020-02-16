В пригороде Улан-Удэ произошла коммунальная авария













В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии сегодня произошла коммунальная авария.- Уважаемые жители многоквартирных домов с. Сотниково, расположенных по следующим адресам: улица Трактовая дома № 1,1а,2,3,4,6,7,8,10,12,14,16,20,22, сообщаем вам, что 16.02.2020 года произошла авария на центральной теплотрассе с. Сотниково. На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы. МУП «ЖКХ Пригородный» рекомендует вам соблюдать теплосберегающий режим, до полного устранения аварии, - сообщается в паблике населённого пункта во «ВКонтакте».Жители добавили, что отопление и горячая вода исчезли утром. В обед поступила информация о том, что место аварии найдено, специалисты приступили к ремонту. По словам сельчан, на данный момент из-под крана бежит тёплая вода, батареи пока холодные.- В пятницу пропадала холодная вода, потом она появилась в субботу. Это вызвало неудобства. А теперь вовсе – отопление и горячая вода - пропали, - рассказала Светлана, местная жительница.