У жителя Бурятии изъяли 3 кг марихуаны

Он хранил наркотик на ферме
Вечером 12 февраля сотрудники наркоконтроля задержали 44-летнего мужчину, проживающего на животноводческой ферме в пяти километрах от села Булык в Джидинском районе. На стоянке была обнаружена и изъята принадлежащая ему марихуана массой около трёх килограммов. Также у него установлен факт потребления запрещённого вещества.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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