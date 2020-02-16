У жителя Бурятии изъяли 3 кг марихуаны

Он хранил наркотик на ферме



Вечером 12 февраля сотрудники наркоконтроля задержали 44-летнего мужчину, проживающего на животноводческой ферме в пяти километрах от села Булык в Джидинском районе. На стоянке была обнаружена и изъята принадлежащая ему марихуана массой около трёх килограммов. Также у него установлен факт потребления запрещённого вещества.



Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



