Ворованную норковую шапку улан-удэнца случайно купил его друг

Необычная история грабежа произошла в Улан-Удэ



14 февраля в Железнодорожный отдел полиции обратился 25-летний улан-удэнец, рассказавший необычную историю.



Неделю назад прохожий на улице отнял его норковую шапку стоимостью 3,5 тысячи рублей. Всё началось с того, что незнакомец попросил у молодого человека сигарету. Слово за слово – вспыхнул конфликт. Прохожий толкнул парня, а после в наказание забрал слетевшую с его головы шапку.



В полицию жертва грабителя обращаться не стал. Но спустя всего несколько дней увидел свою норковую шапку на приятеле при встрече.



Как выяснилось, головной убор грабитель за бесценок продал именно другу потерпевшего, о чём сам даже не подозревал.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый – 40-летний мужчина - был задержан сотрудниками уголовного розыска. Ранее он не судим, нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В полиции отмечают, что оба участника конфликта на момент преступления были пьяны.



