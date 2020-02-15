Участкового лесничего поймали с поличным
В Забайкальском крае сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции с поличным задержали участкового лесничего при получении взятки.
Участковый лесничий ГКУ «Управления лесничествами Забайкальского края» недалеко от села Южный Аргалей застиг местного жителя за незаконной рубкой. Он зафиксировал нарушение, но решил получить свою выгоду. Лесничий отпустил лесоруба, отдав ему незаконно заготовленную древесину. При этом дал понять, что если не получит взятку, сумма штрафа составит около 200 тысяч рублей.
- Находясь на рабочем месте, участковый лесничий получил от правонарушителя 16 тысяч рублей и дрова на 16 тысяч за несоставление протокола о лесонарушении. Сотрудники полиции задержали лесничего с поличным. У него изъяты деньги, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично взятки в значительном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух миллионов до четырёх миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.
По месту его жительства и работы проведены обыски, изъята служебная документация, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье лесничий взял взятку деньгами и дровами
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