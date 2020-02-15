Движение трамваев было временно остановлено
В пятницу, 14 февраля, в Улан-Удэ в районе улицы Юного Коммунара сломался трамвай №1. Он встал в 6.30 часов утра.
В результате этого до 7.12 часов было закрыто движение трамваев маршрута № 1, 2 в обе стороны. Время простоя составило 42 минуты, сообщают оперативные службы города.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 12 февраля в Улан-Удэ на ходу загорелся трамвай.
В Улан-Удэ трамвай сломался в пути
Происшествия, Фото:
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