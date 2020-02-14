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В Иркутской области получатель кредита лишился 80 тысяч

В Иркутской области получатель кредита лишился 80 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчине в выдаче кредита банк отказал, однако его данные узнали мошенники

В Тайшетском районе Иркутской области полицейские проводят проверку по факту мошенничества. С заявлением о хищении более 80 000 рублей обратился 33-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что обратился в банк для получения кредита на покупку автомобиля, но в связи с плохой кредитной историей ему было отказано. После этого на его телефон стали приходить смс-сообщения и звонки от различных банков с предложениями выдачи ему кредита. В конце января позвонил неизвестный и, представившись специалистом банка, пояснил, что одобрен кредит в размере 200 000 рублей, но для приезда специалиста на дом необходимо оплатить его услуги в размере 4 000 рублей.

Когда мужчина перевел необходимые деньги, ему перезвонили и пояснили, что произошел сбой в системе, все платежи необходимо повторить, а также пополнить свою банковскую карту на 20 000 рублей и сказать код, который придет в смс-сообщении. Выполнив указания аферистов, он осознал, что стал жертвой обмана он обратился за помощью в полицию.

- В настоящий момент по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
мошенничество
 
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