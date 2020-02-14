Сумма ущерба составила 10 000 рублей
В дежурную часть в Сочи обратилась 35-летняя местная жительница. Она рассказала, что оставила свой велосипед фирмы «Стерн» на лестничной клетке жилого дома, в котором проживает. Спустя непродолжительное время обнаружила пропажу велосипеда.
Общая сумма ущерба составила 10 000 рублей.
Полицейские, опросив возможных очевидцев произошедшего, составили ориентировку на розыск подозреваемого. Вскоре он был задержан на одной из улиц города-курорта и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 37-летний приезжий из Бурятии.
Мужчина сознался в содеянном. Велосипед изъят и возвращён законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Турист из Бурятии украл велосипед в Сочи
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