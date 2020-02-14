Жители Кабанского района получили взамен своих заказов песок и хозяйственное мыло. Об этом сообщает газета «Байкальские огни».
Житель Селенгинска, увидев в интернете рекламу подводных видеокамер по заманчивой цене ещё и со скидкой, решил купить себе устройство. Ему перезвонил «менеджер», который оформил заказ с наложенным платежом. Но вместо видеокамеры ему пришёл дешёвый измеритель сахара в крови китайского производства. В интернет-магазине на звонки селенгинца больше не отвечали, говорится в статье районной газеты.
Ещё один житель района в «Одноклассниках» увидел всплывающую рекламу недорогих «болгарок». Ему также перезвонил «менеджер», оформив заказ с оплатой наложенным платежом. Вместо «болгарки» покупатель получил восемь упаковок хозяйственного мыла. Жительница Кабанска купила в интернете недешёвые платья, а получила пару сорочек и два пакета с песком.
По данным случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», уточняет газета «Байкальские огни».
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году улан-удэнке вместо «реплики» iPhone 6 прислали стакан. Эта «покупка» стоила девушке семи тысяч рублей.
Вместо своих заказов жители Бурятии получили хозяйственное мыло и песок
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