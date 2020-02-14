Лёд Байкала в Бурятии не выдержал судна спасателей

Источник природного газа образовал «пропарину» во льду
13 февраля в четырёх километрах от села Посольское в Кабанском районе Бурятии байкальский лёд не выдержал судно на воздушное подушке. Причиной тому стали бьющий под водой источники природного газа.
Из-за них образуются так называемые «пропарины». Толщина льда в этом месте не больше пяти сантиметров.
Видео с места события сняли спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС во время мониторинга ледовой обстановки на озере Байкал.
- Спасатели обследовали опасное место и обнесли его вешками. Будьте бдительны, Байкал полон неприятных «сюрпризов», - предупредили в БПСО.
Источник природного газа образовал «пропарину» во льду
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