Так он хотел скрыть свою личность
В отдел полиции Читы обратился владелец автомойки с сообщением о краже из его помещения кассового лотка с 30 тысячами рублей. Неизвестный проник в помещение, разбив пластиковое окно.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска выяснили, что кражу совершил мужчина, одетый в женскую одежду.
В скором времени полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 32-летний ранее судимый житель посёлка Новокручининск.
Задержанный признался стражам порядка, что надел женские вещи для сокрытия своей личности.
Деньги вор потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчина помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите мужчина в женской одежде украл лоток с деньгами
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