В Улан-Удэ пар приняли за пожар

Публикация от КРИМБУРЯТИЯ Блог 🔞 (@crimburyatia.ru) 13 Фев 2020 в 5:41 PST

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- «Титан» горит, - комментирует на видео мужчина. – Три (пожарных) машины приехало, дым идёт.