В Улан-Удэ пар приняли за пожар

Обеспокоенные горожане испугались обильного пара и вызвали пожарных
Накануне вечером на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ очевидцы вызвали пожарных к возводящемуся супермаркету «Титан». Свидетель происшествия заснял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил в паблик crimburyatia.ru.
- «Титан» горит, - комментирует на видео мужчина. – Три (пожарных) машины приехало, дым идёт.
Как оказалось, паника свидетелей оказалась ложной. Пожара не было. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. Выяснилось, что шёл не дым, а пар.
В Группе компаний «Титан» «Байкал-Daily» объяснили, что внутри здания идёт строительство. Рабочие заливали бетон, а при открытии двери пошёл пар, который очевидцы приняли за дым от пожара.
Как сообщал «Байкал-Daily», строительство магазина планируют завершить этой весной, а откроют летом
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Обеспокоенные горожане испугались обильного пара и вызвали пожарных
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