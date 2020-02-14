Из здания вокзала эвакуировали людей
В Усть-Куте суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего иркутянина, ложно заявившего о готовящемся взрыве.
В июле 2019 года в экстренную службу от неизвестного лица поступил звонок о готовящемся взрыве железнодорожного вокзала станции Лена. В связи с угрозой теракта из здания вокзала были эвакуированы люди. Однако взрывных устройств обнаружено не было.
Полицейские установили звонившего возбудили в отношении него уголовное дело.
- Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев. Кроме того, судом удовлетворён гражданский иск Осетровского транспортного прокурора, с осуждённого взысканы понесённые спецслужбами расходы, связанные с ложным сообщением о взрыве, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Иркутянин «заминировал» вокзал
Происшествия, Фото:
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