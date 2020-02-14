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В Бурятии осуждённый за смерть человека выплатил 250 тысяч

В Бурятии осуждённый за смерть человека выплатил 250 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Задолженность взыскивали из зарплаты и доходов мужчины в качестве предпринимателя

В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали в пользу жительницы села Турунтаево компенсацию морального вреда, причинённого смертью кормильца, в размере 250 тысяч рублей. Такую сумму присудили взыскать с односельчанина, по вине которого умер супруг женщины.

Приговором суда мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть человека, и приговорён к отбыванию реального срока.

- Приставы обратили взыскание на доходы должника в связи с отсутствием ценного имущества. Сначала задолженность взыскивалась из заработной платы должника в период, когда он отбывал наказание в колонии. А после освобождения взыскание осуществлялось с его доходов в качестве предпринимателя, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.

На сегодняшний день 250 тысяч рублей в полном объёме перечислены на счёт женщины, сумма исполнительского сбора в размере 18 тысяч рублей - в доход государства.


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