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«Её первая тусовка»: Близкие рассказали о погибшей под завалами клуба улан-удэнке

«Её первая тусовка»: Близкие рассказали о погибшей под завалами клуба улан-удэнке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Новосибирской области
Отец погибшей в Новосибирске студентки из Улан-Удэ очень тяжело переживает трагедию

7 февраля родные похоронили погибшую на вечеринке в новосибирском Академгородке студентку из Улан-Удэ Туяну. Её родные до сих пор не могут поверить в смерть девушки.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье 2 февраля. В полузаброшенном здании, где проходила студенческая вечеринка, обрушилась кровля пристройки – там временно устроили гардероб. Под завалами оказались пять человек, ещё почти 200 студентов эвакуировали. Двое пострадавших получили тяжёлые травмы, а улан-удэнка Туянка погибла.


Девушке было 22 года, она училась на последнем курсе Новосибирского медицинского университета. В Улан-Удэ на одни пятёрки окончила гимназию с химико-биологическим уклоном.

- Её имя Туяна переводится как лучик света, - рассказала КП-Новосибирск тётя погибшей. – Она была очень целеустремлённой, за что возьмётся – обязательно сделает. Такая основательная девчонка: и серьёзная, и хохотушка одновременно. Мамина опора.

Одногруппники девушки хранят молчание – они сговорились не общаться с журналистами. КП-Новосибирск смогла взять комментарий у молодого человека, который познакомился с Туяной в ночь трагедии.

- Она отличалась тем, что просто была собой и у неё это выходило весьма классно. Было видно, что человек впервые на тусовке, но, при всём при этом, не теряет себя в окружающем обществе, до конца остаётся собой, - цитирует молодого человека КП-Новосибирск.

Родители Туяны по понятным причинам со СМИ не общаются. Знакомая Туяны передала изданию Сиб.фм слова отца погибшей. Он считает, что трагедии можно было избежать.

«Я не понимаю, как она попала на эту вечеринку. Может, я денег мало давал ей, чтобы она могла посещать нормальные места? Она была домашней девочкой, очень усидчивой, любила читать. Никто не может понять, зачем она туда пошла и кто её пригласил! Она любила учиться и очень хотела стать врачом. Ваш город забрал мою дочь», – цитирует мужчину собеседница Сиб.фм.

По словам девушки, отец прилетел в Новосибирск из Улан-Удэ сразу после того, как узнал о трагедии. Он вместе с женой и младшей дочкой выбирал одежду для похорон Туяны, добавила знакомая отца. По её словам, мужчина выглядел очень подавленным, передаёт Сиб.фм.

«Он был совсем грустный, потрёпанный. В один момент он начал говорить с кем-то по телефону, а в это время у него по лицу текли слёзы. Я тоже не сдержалась и заплакала. Видно было, что он очень тяжело переживает трагедию. Пойти с женой в магазин за одеждой он не смог – не выдержал такого испытания», – продолжила девушка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания ненадлежащих услуг, которые привели к гибели человека. Один из организаторов вечеринки помещён под арест. Сейчас проверяются версии, как было допущено такое нелегальное массовое мероприятие.
смерть обрушение
 
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