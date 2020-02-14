Жители дома в Улан-Удэ оставались без холодной воды

Воды не было с ночи середины дня



Накануне, 13 февраля, в 1:30 из колодца, расположенного в районе улицы Краснодонская, 4, в Улан-Удэ вышла вода. Из-за неполадки было отключено холодное водоснабжение потребителям этого жилого дома.



В 16:00 установили еврохомут на чугунной трубе диаметром 200мм. Подачу холодного водоснабжения возобновили всем потребителям по нормальной схеме. Подвоз воды не осуществлялся, поскольку на Краснодонской, 3 имеется водоколонка.



Время отключения составило более 14 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

