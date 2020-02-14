 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Февраля

13 Февраля

Популярное

Жители дома в Улан-Удэ оставались без холодной воды

Жители дома в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Воды не было с ночи середины дня

Накануне, 13 февраля, в 1:30 из колодца, расположенного в районе улицы Краснодонская, 4, в Улан-Удэ вышла вода. Из-за неполадки было отключено холодное водоснабжение потребителям этого жилого дома.

В 16:00 установили еврохомут на чугунной трубе диаметром 200мм. Подачу холодного водоснабжения возобновили всем потребителям по нормальной схеме. Подвоз воды не осуществлялся, поскольку на Краснодонской, 3 имеется водоколонка.

Время отключения составило более 14 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Её первая тусовка»: Близкие рассказали о погибшей под завалами клуба улан-удэнке
«Её первая тусовка»: Близкие рассказали о погибшей под завалами клуба улан-удэнке
Происшествия, 14.02.2020
Отец погибшей в Новосибирске студентки из Улан-Удэ очень тяжело переживает трагедию
В Бурятии онкобольная сирота умирает в доме с чёрной плесенью
В Бурятии онкобольная сирота умирает в доме с чёрной плесенью
Происшествия, 13.02.2020
Надежда получит новое жильё только в случае признания жилых помещений непригодными
В Забайкалье похитители овец угнали машину
В Забайкалье похитители овец угнали машину
Происшествия, 13.02.2020
Чтобы остановить подозреваемых, полицейские устроили погоню
Улан-удэнка пыталась украсть 100 тысяч у знакомой
Улан-удэнка пыталась украсть 100 тысяч у знакомой
Происшествия, 13.02.2020
Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов
В Бурятии закладчики не смогли обжаловать строгий приговор
В Бурятии закладчики не смогли обжаловать строгий приговор
Происшествия, 13.02.2020
У каждого из закладчиков были кураторы, обучающие их делать тайники с наркотиками
В Бурятии школьник обокрал посетителя кафе
В Бурятии школьник обокрал посетителя кафе
Происшествия, 13.02.2020
Подросток украл телефон из кармана куртки
В Монголии произошло землетрясение
В Монголии произошло землетрясение
Происшествия, 13.02.2020
Его магнитуда составила 3,5
Бизнесмен из Забайкалья незаконно вывез лес на 40 млн
Бизнесмен из Забайкалья незаконно вывез лес на 40 млн
Происшествия, 13.02.2020
На таможенном контроле он предоставлял поддельные документы
В Иркутской области выявили шесть тысяч пачек поддельных сигарет
В Иркутской области выявили шесть тысяч пачек поддельных сигарет
Происшествия, 13.02.2020
Крупная партия контрафакта следовала в Братск
В Иркутске раскрыли банду жестоких сутенёров
В Иркутске раскрыли банду жестоких сутенёров
Происшествия, 13.02.2020
В создании незаконного бизнеса подозреваются не менее 20 человек
В Забайкалье подозреваемые в СИЗО прятали симки в лекарствах
В Забайкалье подозреваемые в СИЗО прятали симки в лекарствах
Происшествия, 13.02.2020
Также сим-карты нашли в подкладке куртки  
В Бурятии 15-летний студент украл кабель у пенсионера
В Бурятии 15-летний студент украл кабель у пенсионера
Происшествия, 13.02.2020
Он собирался сдать медную проволоку из провода на металлолом
В Чите директоров стройфирм посадили за хищение бюджетных 66 млн
В Чите директоров стройфирм посадили за хищение бюджетных 66 млн
Происшествия, 13.02.2020
Предпринимателей взяли под стражу в зале суда

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^