В Бурятии онкобольная сирота умирает в доме с чёрной плесенью

Надежда получит новое жильё только в случае признания жилых помещений непригодными



В начале февраля жительница Бурятии обратилась за помощью к содружеству выпускников детских домов республики. Она рассказала о страшной ситуации, в которой оказалась её сестра Надежда – сирота с двумя несовершеннолетними детьми умирает от онкологии третьей степени в доме с чёрной плесенью. Её вес – чуть больше 30 килограммов, а у старшего ребёнка диагностирована бронхиальная астма.



По рассказу сестры, в 2014 году Надежда с детьми, будучи совершенно здоровыми, заселились в дом по программе обеспечения жильём детей-сирот в посёлке Поселье Иволгинского района. Но спустя год в доме появилась чёрная плесень, а от стен и окон несло холодом. Все попытки избавиться от грибка были тщетны, входная дверь сгнила от сырости.



Родственники обращались в центр «Семья», но после «здоровье подвело, ещё и ребёнок стал систематически болеть», рассказала сестра Нина, которая в настоящее время ухаживает за больной.



По её словам, 11 февраля прошлого года Надежда написала заявление в минстрой с просьбой провести проверку жилья, но дело «затянулось». А в ноябре сестра Надежды обращалась в ресурсный центр «Семья» за единовременной материальной помощью в виде субсидии на твёрдое топливо. Однако специалисты ответили, что Надежда должна обратиться лично, несмотря на её состояние здоровья, заявляет сестра женщины. При этом Надежда уже не встаёт с постели и не может передвигаться даже по комнате.



В содружестве выпускников детдомов рассказали, что 7 февраля зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов, в присутствии представителей минсоцзащиты, выслушал историю Надежды и отдал распоряжение комитету по делам семьи и детей обеспечить женщину комфортным помещением за счёт республиканского бюджета и провести необходимое комплексное лечение.



«Нужно признать жильё непригодным»



В министерстве соцзащиты прояснили ситуацию. В конце октября по обращению специалисты министерства выехали к Надежде и дали консультации по оформлению документов по инвалидности, назначению пенсии и мер социальной поддержки, оказали материальную помощь, сообщили в минсоцзащиты.



Также выяснилось, что в начале 2018 года Надежда была лишена родительских прав за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Двое её малолетних детей сейчас проживают в семьях опекунов.



- В ноябре 2019 года Надежде установлена инвалидность, назначена пенсия и ежемесячная денежная выплата инвалидам. Отделом социальной защиты населения по Иволгинскому району ведётся работа с сестрой девушки по назначению мер социальной поддержки на ЖКУ как инвалиду. Организовано социальное сопровождение семьи в индивидуальном порядке, - объясняют в минсоцзащиты.



В ведомстве уточнили, что вопрос по качеству жилых помещений спецжилфонда находится на рассмотрении межведомственной комиссии по оценке жилых помещений при минстрое Бурятии. И в случае признания жилых помещений непригодными, Надежда, как и другие жители некачественного жилья, получит новое жилье.

