Улан-удэнка пыталась украсть 100 тысяч у знакомой

Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов



Жительница столицы Бурятии вместе со знакомой в кафе употребляла спиртное. Воспользовавшись тем, что приятельница опьянела, женщина украла из её сумки 104 тысячи рублей. Однако её задержали на выходе посетители кафе.



За покушение на кражу ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов.



В суде первой инстанции она вину в предъявленном обвинении не признала.



- Обжалуя решение суда первой инстанции в апелляционном порядке, осуждённая в жалобе указывала о своей невиновности. Она просила признать недопустимым доказательством её признательные показания, показания её супруга, данных в ходе предварительного расследования, заявив о незаконности их получения. Также приводила доводы, которые, по её мнению, свидетельствуют о её невиновности, в связи с чем просила вынести оправдательный приговор, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Суд апелляционной инстанции, проверив доводы жалобы осуждённой, признал их несостоятельными.



Назначенное наказание признано справедливым. Приговор Советского районного суда оставлен без изменения.

