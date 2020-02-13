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Улан-удэнка пыталась украсть 100 тысяч у знакомой

Улан-удэнка пыталась украсть 100 тысяч у знакомой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов

Жительница столицы Бурятии вместе со знакомой в кафе употребляла спиртное. Воспользовавшись тем, что приятельница опьянела, женщина украла из её сумки 104 тысячи рублей. Однако её задержали на выходе посетители кафе.

За покушение на кражу ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов.

В суде первой инстанции она вину в предъявленном обвинении не признала.

- Обжалуя решение суда первой инстанции в апелляционном порядке, осуждённая в жалобе указывала о своей невиновности. Она просила признать недопустимым доказательством её признательные показания, показания её супруга, данных в ходе предварительного расследования, заявив о незаконности их получения. Также приводила доводы, которые, по её мнению, свидетельствуют о её невиновности, в связи с чем просила вынести оправдательный приговор, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Суд апелляционной инстанции, проверив доводы жалобы осуждённой, признал их несостоятельными.

Назначенное наказание признано справедливым. Приговор Советского районного суда оставлен без изменения.
покушение на кражу
 
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