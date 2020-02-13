В Бурятии закладчики не смогли обжаловать строгий приговор

Происшествия, Фото: из архива

У каждого из закладчиков были кураторы, обучающие их делать тайники с наркотиками



Пятеро жителей Бурятии организовали преступную группу в марте 2017 года. С помощью интернет-магазинов в мессенджерах «Telegram», «VIPole» и других приложениях для мгновенного обмена сообщениями они распространяли наркотики.



- Они были завербованы неустановленными лицами через Интернет. У каждого из осуждённых были свои кураторы, зарегистрированные под определёнными никнеймами. Кураторы руководили ими и обучали конспирации, инструктировали, как фасовать и упаковывать наркотические средства, оборудовать тайники-закладки. Сбыт наркотиков осуществлялся через интернет-магазин, - поясняют в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Преступная организация имела свою иерархию, вовлекала в ОПГ новых участников, её деятельность была глубоко законспирирована и подчинялась строго разработанной программе.



Однако закладчики были разоблачены. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Каждому назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от 8 до 12 лет лишения свободы.



Осуждённые не были согласны со столь суровым приговором и подали апелляционную жалобу. Однако суд остался непреклонен.



- Доводы стороны защиты об их непричастности к интернет-магазину и о том, что они не были между собой знакомы, что исключает их участие в преступном сообществе, обоснованно были отвергнуты судом, с чем и согласился суд апелляционной инстанции, - заключили в Верховном суде.





