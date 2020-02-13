У каждого из закладчиков были кураторы, обучающие их делать тайники с наркотиками
Пятеро жителей Бурятии организовали преступную группу в марте 2017 года. С помощью интернет-магазинов в мессенджерах «Telegram», «VIPole» и других приложениях для мгновенного обмена сообщениями они распространяли наркотики.
- Они были завербованы неустановленными лицами через Интернет. У каждого из осуждённых были свои кураторы, зарегистрированные под определёнными никнеймами. Кураторы руководили ими и обучали конспирации, инструктировали, как фасовать и упаковывать наркотические средства, оборудовать тайники-закладки. Сбыт наркотиков осуществлялся через интернет-магазин, - поясняют в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Преступная организация имела свою иерархию, вовлекала в ОПГ новых участников, её деятельность была глубоко законспирирована и подчинялась строго разработанной программе.
Однако закладчики были разоблачены. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Каждому назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от 8 до 12 лет лишения свободы.
Осуждённые не были согласны со столь суровым приговором и подали апелляционную жалобу. Однако суд остался непреклонен.
- Доводы стороны защиты об их непричастности к интернет-магазину и о том, что они не были между собой знакомы, что исключает их участие в преступном сообществе, обоснованно были отвергнуты судом, с чем и согласился суд апелляционной инстанции, - заключили в Верховном суде.
В Бурятии закладчики не смогли обжаловать строгий приговор
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов
У каждого из закладчиков были кураторы, обучающие их делать тайники с наркотиками
Подросток украл телефон из кармана куртки
Его магнитуда составила 3,5
На таможенном контроле он предоставлял поддельные документы
Крупная партия контрафакта следовала в Братск
В создании незаконного бизнеса подозреваются не менее 20 человек
Также сим-карты нашли в подкладке куртки
Он собирался сдать медную проволоку из провода на металлолом
Предпринимателей взяли под стражу в зале суда
Предыдущая владелица сим-карты не отключила привязку счёта к номеру
Собака получила при падении сложный перелом лапы
Возгорание произошло возле ВСГУТУ
ЧП произошло после ссоры приятелей
Житель Восточного заявил, что заготовил «травку» для себя