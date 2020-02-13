Бизнесмен из Забайкалья незаконно вывез лес на 40 млн

На таможенном контроле он предоставлял поддельные документы
Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователи Забайкальского края установили, что за два года житель Читинского района незаконно переместил через границу России 13 тысяч кубометров леса.
В Читинский таможенный пост он предоставлял декларации на вывозимые товары, в которых указывал недостоверные сведения об их происхождении.
Противоправными действиями предпринимателя России причинён ущерб в размере 39 миллионов 755 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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