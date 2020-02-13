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В Чите директоров стройфирм посадили за хищение бюджетных 66 млн

В Чите директоров стройфирм посадили за хищение бюджетных 66 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Предпринимателей взяли под стражу в зале суда

В Чите суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителей двух строительных фирм. Они признаны виновными в мошенничестве, незаконной банковской деятельности и в сокрытии денежных средств организации от налогов.

Установлено, что в 2011 – 2014 годах директор строительной организации с целью уклонения от уплаты налогов на сумму более 20 млн рублей при пособничестве руководителя другой строительной фирмы вносил в декларации недостоверные сведения о якобы понесённых расходах. В результате он получил возможность возмещения государством налога на добавленную стоимость и похитил из федерального бюджета более 2 млн рублей.

Кроме этого, руководитель второй строительной фирмы совершил незаконную банковскую деятельность, оказывая услуги по обналичиванию денег юридическим лицам. В результате государству причинён ущерб в размере более 66 млн рублей, а сам предприниматель получил незаконный доход в размере более 13 млн рублей.

- Суд назначил фигурантам уголовного дела наказание в виде 2 лет и 2 лет 6 месяцев лишения свободы, соответственно, взяв их под стражу в зале суда. Дополнительно каждому из них назначен штраф в сумме по 900 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор в законную силу не вступил.
мошенничество незаконная банковская деятельность
 
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