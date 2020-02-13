Предпринимателей взяли под стражу в зале суда
В Чите суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителей двух строительных фирм. Они признаны виновными в мошенничестве, незаконной банковской деятельности и в сокрытии денежных средств организации от налогов.
Установлено, что в 2011 – 2014 годах директор строительной организации с целью уклонения от уплаты налогов на сумму более 20 млн рублей при пособничестве руководителя другой строительной фирмы вносил в декларации недостоверные сведения о якобы понесённых расходах. В результате он получил возможность возмещения государством налога на добавленную стоимость и похитил из федерального бюджета более 2 млн рублей.
Кроме этого, руководитель второй строительной фирмы совершил незаконную банковскую деятельность, оказывая услуги по обналичиванию денег юридическим лицам. В результате государству причинён ущерб в размере более 66 млн рублей, а сам предприниматель получил незаконный доход в размере более 13 млн рублей.
- Суд назначил фигурантам уголовного дела наказание в виде 2 лет и 2 лет 6 месяцев лишения свободы, соответственно, взяв их под стражу в зале суда. Дополнительно каждому из них назначен штраф в сумме по 900 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
В Чите директоров стройфирм посадили за хищение бюджетных 66 млн
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Предыдущая владелица сим-карты не отключила привязку счёта к номеру
Собака получила при падении сложный перелом лапы
Возгорание произошло возле ВСГУТУ
ЧП произошло после ссоры приятелей
Житель Восточного заявил, что заготовил «травку» для себя
Мужчина также угрожал убийством бармену
Возбуждено три уголовных дела
ФСИН начала проверку скандальных снимков
Офтальмолог предлагал пациентам признать их инвалидами для получения социальных выплат
Алексей Цыденов совершил внезапный визит в больницу, где лежит пострадавшая в ДТП женщина
Автомобиль опрокинулся
Аварии случились в Улан-Удэ и в районе республики
Объём уголовного дела в отношении «вора в законе» Тахи насчитывает около 200 томов
Пенсионерка забила тревогу после списания денег «за задолженность»
С начала года пострадали два водителя