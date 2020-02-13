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В Бурятии 18-летняя мама украла деньги с чужого счёта

В Бурятии 18-летняя мама украла деньги с чужого счёта
Происшествия, 
Предыдущая владелица сим-карты не отключила привязку счёта к номеру

В Бурятии полицейские раскрыли кражу денег у 43-летней жительницы Кяхты. Установлена причастность к хищению 18-летней девушки, проживающей в Закаменске.

Известно, что в ноябре прошлого года девушка приобрела новую сим-карту. Вставив её в телефон и увидев смс-оповещения о движении сумм по счету, она поняла, что предыдущий владелец не отключили привязку банковского счета к номеру.

Затем 18-летняя девушка перевела чужие 8 тысяч рублей родственнику. Деньги она потратила на личные нужды.

Ранее подозреваемая не судима, является молодой мамой. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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