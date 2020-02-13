Предыдущая владелица сим-карты не отключила привязку счёта к номеру
В Бурятии полицейские раскрыли кражу денег у 43-летней жительницы Кяхты. Установлена причастность к хищению 18-летней девушки, проживающей в Закаменске.
Известно, что в ноябре прошлого года девушка приобрела новую сим-карту. Вставив её в телефон и увидев смс-оповещения о движении сумм по счету, она поняла, что предыдущий владелец не отключили привязку банковского счета к номеру.
Затем 18-летняя девушка перевела чужие 8 тысяч рублей родственнику. Деньги она потратила на личные нужды.
Ранее подозреваемая не судима, является молодой мамой. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии 18-летняя мама украла деньги с чужого счёта
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Предыдущая владелица сим-карты не отключила привязку счёта к номеру
Собака получила при падении сложный перелом лапы
Возгорание произошло возле ВСГУТУ
ЧП произошло после ссоры приятелей
Житель Восточного заявил, что заготовил «травку» для себя
Мужчина также угрожал убийством бармену
Возбуждено три уголовных дела
ФСИН начала проверку скандальных снимков
Офтальмолог предлагал пациентам признать их инвалидами для получения социальных выплат
Алексей Цыденов совершил внезапный визит в больницу, где лежит пострадавшая в ДТП женщина
Автомобиль опрокинулся
Аварии случились в Улан-Удэ и в районе республики
Объём уголовного дела в отношении «вора в законе» Тахи насчитывает около 200 томов
Пенсионерка забила тревогу после списания денег «за задолженность»
С начала года пострадали два водителя