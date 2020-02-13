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Улан-удэнцев испугало падение собаки с чердака

Улан-удэнцев испугало падение собаки с чердака
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Собака получила при падении сложный перелом лапы

Накануне несколько улан-удэнцев стали очевидцами пугающего падения собаки с чердака двухэтажного жилого дома. Видео с инцидентом появилось в паблике «Весь Улан-Удэ».

На кадрах видно, как белая дворняжка сначала лает на прохожих высунувшись с чердака, а потом оступившись вынужденно совершает прыжок с большой высоты. Как собака оказалась на чердаке неизвестно. Впрочем, под крышей собака жила не одна – после падения пса, на чердаке высовывается голова другой собаки.


Стало известно, что собака при падении получила сложный перелом. Собаку подобрала и увезла в ветеринарную клинику волонтёр Элмира Жихарева. Сейчас неравнодушные люди собирают псу, которому дали кличку Белый, деньги на операцию.

- Сегодня увидела пост и не смогла пройти мимо. Собака спрыгнула с огромной высоты и сломала лапу. Без операции никак! – написала в своей группе Элмира Жихарева.

На лечение собаки необходимо собрать около 36 тысяч рублей.


Видео с падением собаки меньше чем за сутки набрало более 46 тысяч просмотров и более двухсот комментариев. Кто-то из пользователей соцсетей выражает сочувствие, а кто-то просто отшучивается.

«Собака лает: «Если вы люди не прекратите обстрел нас, то я спрыгну с крыши», «Ахаха. Она с голубями росла, думала тоже голубь», «Собачий Джеки Чан», - смеются некоторые комментаторы.

«Помогите этой собаке кто-нибудь», «Разбилась бедняга», «Как можно шутить и ставить смайлики! Не смешно совсем, понятно же, что они не летают и сами туда не могли забраться, кто-то их туда затолкал», - переживают другие.
собаки несчастный случай
 
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