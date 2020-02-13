ЧП произошло после ссоры приятелей
26-летний жителя Шелеховского района задержан за поджог машины своего приятеля в Иркутске.
Сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ 21150» поступило в дежурную часть полиции 10 февраля. Как выяснили оперативники, компания из пяти человек отправилась на рыбалку на Курминский залив Иркутского водохранилища. На фоне распития спиртных напитков между двумя молодыми людьми произошёл конфликт.
В результате один из них спустил колёса, повредил кузов автомобиля приятеля топором, после чего поджёг авто и скрылся.
Поджигатель был задержан оперативниками и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества», сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин разбил топором и сжёг машину друга
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