ФСИН начала проверку скандальных снимков
ГУФСИН по Иркутской области проводит служебную проверку по информации, размещённой в ряде СМИ, об условиях отбывания наказания осуждёнными в исправительной колонии №3. Речь идёт о застолье с участием Заура Дадаева, осуждённого за убийство политика Бориса Немцова.
Фотографии, на которых Заур Дадаев с другими осуждёнными сидит за праздничным столом, появились в соцсетях. Снимки датированы 3 июля 2018 года. В это время Заур Дадаев находился в колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске.
Заур Дадаев был осуждён на 20 лет лишения свободы за убийство Бориса Немцова. В сентябре 2018 года он, как злостный нарушитель режима, был на год переведён в единое помещение камерного типа ИК-2 в Ангарске, затем снова вернулся в иркутскую колонию.
12 февраля стало известно, что Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил представление начальника ИК №3 о переводе Заура Дадаева в тюрьму на три года, после этого остаток срока осуждённый снова будет отбывать в колонии строгого режима, сообщил «Интерфакс».
Как сообщал «Байкал-Daily», политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд признал Заура Дадаева виновным в исполнении убийства и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы. 11 января его этапировали в Иркутск для отбывания наказания.
Предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов. С ноября 2015 года он находится в международном розыске.
В Сети появились фото застолья с убийцей Бориса Немцова из иркутской колонии
Происшествия, Фото:
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